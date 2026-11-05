В Киеве начали восстановление снесенной усадьбы Зеленских

В столице начались работы по восстановлению исторической усадьбы Зеленских на улице Кониского, которую полностью снесли в 2024 году.

О начале работ сообщили в общественной организации «Наследие». Активисты приветствовали это решение и выразили надежду, что к восстановлению привлекут профессиональных реставраторов, которые сохранят исторический облик здания и используют аутентичные материалы.

Усадьба была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. В 1911–1915 годах в ней проживала семья зажиточных мещан Зеленских. Здание было деревянным, облицованным кирпичом, и считалось одним из старейших на улице.

Ранее в КГГА заявляли о намерении восстановить здание и публиковали изображения научно-проектной документации.

Источник: ОО «Наследие».

Киевские городские власти требуют восстановления дома Евсения Зеленского на ул. Александра Кониского, 22, разрушенного в июле 2024 года. Это здание, построенное во второй половине XIX века, является важной частью исторического наследия города, поэтому его реставрация является приоритетной задачей для столицы.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения совладельцу разрушенной усадьбы Зеленских.

Во вторник, 23 июля, Министерство культуры и информационной политики признало разрушенную усадьбу Зеленских памятником архитектуры.