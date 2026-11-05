Пробки в Киеве 5 ноября: где движение наиболее затруднено и сколько стоит такси
В Киеве 5 ноября утром сохраняется сложная ситуация на дорогах, особенно в районе Южного моста. Каждое утро в часы пик значительное количество водителей пытается добраться с левого берега столицы на правый, из-за чего на основных магистралях образуются пробки.
Движение остается затрудненным из-за ограничений на Южном мосту, введенных после российских атак.
Из-за этого автомобильные потоки перераспределились на другие переправы через Днепр, что привело к увеличению нагрузки на них.
Дополнительной проблемой стали отключения электроэнергии: на отдельных участках не работают светофоры, что также влияет на пропускную способность дорог.
Из-за перекрытий и затруднений с движением в столице изменили маршруты ряда автобусов. В частности, автобусы №22АТД, №22ТЛ и №91Д направляются через Дарницкий железнодорожный мост.
Наиболее сложная ситуация наблюдается на подъездах к мостам через Днепр и ключевых городских магистралях.
По данным Google Maps, наибольшие задержки зафиксированы на следующих участках:
- Харьковское шоссе – до 27 минут;
- Днепровская набережная – до 23 минут;
- Дарницкий мост – до 13 минут;
- улицы Стеценко и Василия Стуса – до 12 минут;
- улица Елены Телиги и Берестейский проспект – до 10 минут;
- проспект Степана Бандеры – до 9 минут;
- улица Днепроводская – до 8 минут;
- проспекты Леся Курбаса и Валерия Лобановского, а также улицы Набережно-Крещатицкая, Новоконстантиновская, Юрия Ильенко, Черновола и Ивана Выговского – от 5 до 6 минут.
Поездка с левого берега столицы в центр на такси обойдется примерно от 430 до 850 гривен. Например, по маршруту «Осокорки — Майдан Независимости» стоимость услуг в разных сервисах следующая:
Bolt:
- Bolt (базовый) – 489 грн;
- Comfort – 599 грн;
- Priority (самый быстрый) – 779 грн;
- Business – 729 грн;
- Send (доставка) – 499 грн;
- Pet (с животными) – 549 грн.
Uklon:
- Стандарт – 434 грн;
- Комфорт – 478 грн;
- Быстрый поиск – до 599 грн;
- Бизнес – 599 грн;
- Prime – 843 грн;
- Доставка – 469 грн;
- Женский – 478 грн;
- Инклюзивный – 355 грн;
- Экспресс – 491 грн.
Таким образом, водителям и пассажирам, планирующим пересекать Днепр в утренние часы пик, следует учитывать возможные задержки и заранее планировать маршрут. Стоимость такси может варьироваться в зависимости от спроса и ситуации на дорогах.
Утром 4 ноября на подъездах к Южному мосту в Киеве образовались значительные пробки. Автомобилисты часами пытаются добраться с левого берега на правый, чтобы попасть на работу, учебу или по личным делам.
Ранее в Киеве полностью остановилось движение трамваев и троллейбусов, были запущены дополнительные автобусы.
Напомним, что в столице 3 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии вследствие существенных повреждений объектов киевского регионального энергоузла, вызванных обстрелами со стороны РФ.