Пробки в Киеве 5 ноября: где движение наиболее затруднено и сколько стоит такси

В Киеве 5 ноября утром сохраняется сложная ситуация на дорогах, особенно в районе Южного моста. Каждое утро в часы пик значительное количество водителей пытается добраться с левого берега столицы на правый, из-за чего на основных магистралях образуются пробки.

Движение остается затрудненным из-за ограничений на Южном мосту, введенных после российских атак.

Из-за этого автомобильные потоки перераспределились на другие переправы через Днепр, что привело к увеличению нагрузки на них.

Дополнительной проблемой стали отключения электроэнергии: на отдельных участках не работают светофоры, что также влияет на пропускную способность дорог.

Из-за перекрытий и затруднений с движением в столице изменили маршруты ряда автобусов. В частности, автобусы №22АТД, №22ТЛ и №91Д направляются через Дарницкий железнодорожный мост.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на подъездах к мостам через Днепр и ключевых городских магистралях.

По данным Google Maps, наибольшие задержки зафиксированы на следующих участках:

Харьковское шоссе – до 27 минут;

Днепровская набережная – до 23 минут;

Дарницкий мост – до 13 минут;

улицы Стеценко и Василия Стуса – до 12 минут;

улица Елены Телиги и Берестейский проспект – до 10 минут;

проспект Степана Бандеры – до 9 минут;

улица Днепроводская – до 8 минут;

проспекты Леся Курбаса и Валерия Лобановского, а также улицы Набережно-Крещатицкая, Новоконстантиновская, Юрия Ильенко, Черновола и Ивана Выговского – от 5 до 6 минут.

Поездка с левого берега столицы в центр на такси обойдется примерно от 430 до 850 гривен. Например, по маршруту «Осокорки — Майдан Независимости» стоимость услуг в разных сервисах следующая:

Bolt:

Bolt (базовый) – 489 грн;

Comfort – 599 грн;

Priority (самый быстрый) – 779 грн;

Business – 729 грн;

Send (доставка) – 499 грн;

Pet (с животными) – 549 грн.

Uklon:

Стандарт – 434 грн;

Комфорт – 478 грн;

Быстрый поиск – до 599 грн;

Бизнес – 599 грн;

Prime – 843 грн;

Доставка – 469 грн;

Женский – 478 грн;

Инклюзивный – 355 грн;

Экспресс – 491 грн.

Таким образом, водителям и пассажирам, планирующим пересекать Днепр в утренние часы пик, следует учитывать возможные задержки и заранее планировать маршрут. Стоимость такси может варьироваться в зависимости от спроса и ситуации на дорогах.

Утром 4 ноября на подъездах к Южному мосту в Киеве образовались значительные пробки. Автомобилисты часами пытаются добраться с левого берега на правый, чтобы попасть на работу, учебу или по личным делам.

Ранее в Киеве полностью остановилось движение трамваев и троллейбусов, были запущены дополнительные автобусы.

Напомним, что в столице 3 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии вследствие существенных повреждений объектов киевского регионального энергоузла, вызванных обстрелами со стороны РФ.

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