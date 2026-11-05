Korki w Kijowie 5 listopada: gdzie ruch jest najtrudniejszy i ile kosztuje przejazd taksówką
W Kijowie 5 listopada od rana utrzymuje się trudna sytuacja na drogach, zwłaszcza w pobliżu Mostu Południowego. Każdego ranka w godzinach szczytu znaczna liczba kierowców próbuje przedostać się z lewego brzegu stolicy na prawy, co powoduje korki na głównych arteriach.
Ruch drogowy pozostaje utrudniony z powodu ograniczeń ruchu na Moście Południowym, wprowadzonych po rosyjskich atakach.
W związku z tym ruch samochodowy został przekierowany na inne przeprawy przez Dniepr, co spowodowało wzrost obciążenia tych tras.
Dodatkowym problemem stały się przerwy w dostawach energii elektrycznej: na niektórych odcinkach nie działają sygnalizatory świetlne, co również wpływa na przepustowość dróg.
Z powodu blokad i utrudnień w ruchu w stolicy zmieniono trasy wielu autobusów. W szczególności autobusy nr 22АТД, nr 22ТЛ i nr 91Д kierowane są przez most kolejowy w Darnicy.
Najtrudniejsza sytuacja panuje na dojazdach do mostów nad Dnieprem oraz na kluczowych arteriach miejskich.
Według danych Google Maps największe opóźnienia odnotowano na następujących odcinkach:
- Szose Charkowskie – do 27 minut;
- Nabrzeże Dniepru – do 23 minut;
- Most Darnycki – do 13 minut;
- ulice Stetsenko i Wasyla Stusa – do 12 minut;
- ulica Oleny Teligi i aleja Brześciowska – do 10 minut;
- aleja Stepana Bandery – do 9 minut;
- ulica Dniprowska – do 8 minut;
- aleje Lesia Kurbasa i Walerego Łobanowskiego, a także ulice Nabierżno-Kreszczatycka, Nowokostyantynowska, Jurija Illenka, Czornowola i Iwana Wyhowskiego – od 5 do 6 minut.
Przejazd taksówką z lewego brzegu stolicy do centrum będzie kosztował orientacyjnie od 430 do 850 hrywien. Na przykład na trasie „Osokorki – Majdan Niepodległości” ceny usług w różnych serwisach są następujące:
Bolt:
- Bolt (podstawowy) – 489 hrywien;
- Comfort – 599 hrywien;
- Priority (najszybszy) – 779 hrywien;
- Business – 729 hrywien;
- Send (dostawa) – 499 UAH;
- Pet (ze zwierzętami) – 549 UAH.
Uklon:
- Standard – 434 UAH;
- Komfort – 478 UAH;
- Szybkie wyszukiwanie – do 599 UAH;
- Biznes – 599 UAH;
- Prime – 843 UAH;
- Dostawa – 469 UAH;
- Damska – 478 UAH;
- Inkluzywna – 355 UAH;
- Ekspres – 491 UAH.
W związku z tym kierowcy i pasażerowie planujący przejazd przez Dniepr w porannych godzinach szczytu powinni liczyć się z możliwymi opóźnieniami i z wyprzedzeniem zaplanować trasę. Koszt przejazdu taksówką może się różnić w zależności od popytu i sytuacji na drogach.
Rano 4 listopada na dojazdach do Mostu Południowego w Kijowie powstały znaczne korki. Kierowcy od wielu godzin próbują przedostać się z lewego brzegu na prawy, aby dotrzeć do pracy, szkoły lub załatwić swoje sprawy.
Wcześniej w Kijowie całkowicie wstrzymano ruch tramwajów i trolejbusów, uruchomiono dodatkowe autobusy.
Przypomnijmy, że 3 listopada w stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku poważnych uszkodzeń obiektów kijowskiego regionalnego węzła energetycznego, spowodowanych ostrzałem ze strony Rosji.