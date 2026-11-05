Korki w Kijowie 5 listopada: gdzie ruch jest najtrudniejszy i ile kosztuje przejazd taksówką

W Kijowie 5 listopada od rana utrzymuje się trudna sytuacja na drogach, zwłaszcza w pobliżu Mostu Południowego. Każdego ranka w godzinach szczytu znaczna liczba kierowców próbuje przedostać się z lewego brzegu stolicy na prawy, co powoduje korki na głównych arteriach.

Ruch drogowy pozostaje utrudniony z powodu ograniczeń ruchu na Moście Południowym, wprowadzonych po rosyjskich atakach.

W związku z tym ruch samochodowy został przekierowany na inne przeprawy przez Dniepr, co spowodowało wzrost obciążenia tych tras.

Dodatkowym problemem stały się przerwy w dostawach energii elektrycznej: na niektórych odcinkach nie działają sygnalizatory świetlne, co również wpływa na przepustowość dróg.

Z powodu blokad i utrudnień w ruchu w stolicy zmieniono trasy wielu autobusów. W szczególności autobusy nr 22АТД, nr 22ТЛ i nr 91Д kierowane są przez most kolejowy w Darnicy.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na dojazdach do mostów nad Dnieprem oraz na kluczowych arteriach miejskich.

Według danych Google Maps największe opóźnienia odnotowano na następujących odcinkach:

Szose Charkowskie – do 27 minut;

Nabrzeże Dniepru – do 23 minut;

Most Darnycki – do 13 minut;

ulice Stetsenko i Wasyla Stusa – do 12 minut;

ulica Oleny Teligi i aleja Brześciowska – do 10 minut;

aleja Stepana Bandery – do 9 minut;

ulica Dniprowska – do 8 minut;

aleje Lesia Kurbasa i Walerego Łobanowskiego, a także ulice Nabierżno-Kreszczatycka, Nowokostyantynowska, Jurija Illenka, Czornowola i Iwana Wyhowskiego – od 5 do 6 minut.

Przejazd taksówką z lewego brzegu stolicy do centrum będzie kosztował orientacyjnie od 430 do 850 hrywien. Na przykład na trasie „Osokorki – Majdan Niepodległości” ceny usług w różnych serwisach są następujące:

Bolt:

Bolt (podstawowy) – 489 hrywien;

Comfort – 599 hrywien;

Priority (najszybszy) – 779 hrywien;

Business – 729 hrywien;

Send (dostawa) – 499 UAH;

Pet (ze zwierzętami) – 549 UAH.

Uklon:

Standard – 434 UAH;

Komfort – 478 UAH;

Szybkie wyszukiwanie – do 599 UAH;

Biznes – 599 UAH;

Prime – 843 UAH;

Dostawa – 469 UAH;

Damska – 478 UAH;

Inkluzywna – 355 UAH;

Ekspres – 491 UAH.

W związku z tym kierowcy i pasażerowie planujący przejazd przez Dniepr w porannych godzinach szczytu powinni liczyć się z możliwymi opóźnieniami i z wyprzedzeniem zaplanować trasę. Koszt przejazdu taksówką może się różnić w zależności od popytu i sytuacji na drogach.

Rano 4 listopada na dojazdach do Mostu Południowego w Kijowie powstały znaczne korki. Kierowcy od wielu godzin próbują przedostać się z lewego brzegu na prawy, aby dotrzeć do pracy, szkoły lub załatwić swoje sprawy.

Wcześniej w Kijowie całkowicie wstrzymano ruch tramwajów i trolejbusów, uruchomiono dodatkowe autobusy.

Przypomnijmy, że 3 listopada w stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku poważnych uszkodzeń obiektów kijowskiego regionalnego węzła energetycznego, spowodowanych ostrzałem ze strony Rosji.

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