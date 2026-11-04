Kijowski Okręgowy Sąd Administracyjny uznał bezczynność Departamentu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kijowskiej Administracji Miejskiej za niezgodną z prawem i zobowiązał go do podjęcia działań w celu wpisania do rejestru zabytków budynku przy Andriivskomu Uzvizie 26.

Chodzi o dom Wsiewołoda Tarnawskiego, wzniesiony w latach 70. XIX wieku. Ma on wartość historyczną i architektoniczną i znajduje się na terenie rezerwatu „Starożytny Kijów”.

Pomimo znaczenia tej budowli i zagrożenia utratą jej autentyczności, dom przez długi czas nie był wpisany do wykazu obiektów dziedzictwa kulturowego Kijowa.

Prokuratura okręgowa w Podolu zwróciła się do sądu o zobowiązanie władz miejskich do podjęcia przewidzianych prawem działań w celu ochrony budynku.

Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie

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