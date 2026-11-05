W Kijowie znów zabrakło wody

W ciągu dnia 5 listopada mieszkańcy Kijowa ponownie zaczęli skarżyć się na brak dostaw wody. Woda zaczęła znikać z mieszkań po godz. 12.15.

Woda zaczęła znikać po tym, jak w Kijowie wprowadzono awaryjne odcięcie prądu. W większości dzielnic stolicy również nie ma prądu.

W momencie publikacji tego artykułu nie było żadnego oficjalnego komentarza ze strony władz.

Przypomnijmy, że rano 5 listopada w trzech dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne odcięcia prądu.

4 listopada w Kijowie całkowicie przywrócono dostawy wody. Ciśnienie w sieciach wodociągowych zostało już ustabilizowane, a wszystkie stacje pompowe miasta powróciły do normalnego trybu pracy.

Rząd przekaże Kijowowi 10 dodatkowych generatorów w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy sieci wodociągowej podczas przerw w dostawach energii elektrycznej. Kolejne 21 rezerwowych źródeł zasilania otrzyma 12 gmin w innych regionach Ukrainy.

Czytaj nas na