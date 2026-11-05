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Wiadomości Kijów

W Kijowie dwóch napastników obrabowało 20-letniego mężczyznę, grożąc mu pistoletem

UA NEWS 05 listopada 2026 16:28
W Kijowie dwóch napastników obrabowało 20-letniego mężczyznę, grożąc mu pistoletem

W dzielnicy Darnytsia w Kijowie dwóch sprawców zaatakowało 20-letniego mieszkańca dzielnicy, który przebywał w samochodzie. 

Grożąc pistoletem, zmusili go do wyjścia z samochodu, pobili i zabrali mu torbę z pieniędzmi, zegarek, telefon oraz kluczyki do samochodu.

Policjanci szybko zatrzymali podejrzanych – 29-letniego mężczyznę i jego 27-letnią wspólniczkę. Zostali oni znalezieni na jednej z ulic dzielnicy.

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W sprawie napadu z użyciem przemocy wszczęto postępowanie karne.

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Źródło: Policja w Kijowie.

W dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie dwóch nieletnich dokonało napadu rabunkowego na przechodnia. Podczas zdarzenia pobili mężczyznę i zabrali mu dwa telefony, pieniądze oraz dokumenty, po czym śledczy postawili im zarzuty.

Przypomnijmy, że w obwodzie winnickim ujawniono zakrojoną na szeroką skalę aferę z 300 „dropami”.

NABU wszczęło postępowanie przeciwko byłemu trenerowi Dynamo, Szowkowskiemu, w sprawie wymuszenia pieniędzy.

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