W Kijowie przywracają dostawy wody po kolejnym ataku na sieć energetyczną

Służby komunalne i energetyczne pracują w trybie wzmożonym, aby przywrócić prawidłowe ciśnienie w sieci wodociągowej Kijowa po kolejnym rosyjskim ataku na obiekty infrastruktury krytycznej, który spowodował przerwy w dostawach energii elektrycznej 5 listopada.

Jak poinformował burmistrz Witalij Kliczko, sytuacja awaryjna i spadek ciśnienia były wynikiem uszkodzenia urządzeń energetycznych, które zasilają w energię elektryczną między innymi stolicę. Obecnie specjaliści prowadzą niezbędne prace techniczne, aby jak najszybciej przywrócić system zaopatrzenia w wodę do normalnych parametrów.

Źródło: burmistrz Kijowa Witalij Kliczko w serwisie Telegram.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 5 listopada mieszkańcy Kijowa ponownie zaczęli skarżyć się na brak wody. Woda zaczęła znikać z mieszkań po godz. 12:15.

W Kijowie, w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, dzisiaj, 5 listopada, wystąpiły przerwy w dostawach wody. W pięciu dzielnicach stolicy tymczasowo brakuje wody lub występuje obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej.

Przypomnijmy, że 5 listopada rano w trzech dzielnicach Kijowa wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

4 listopada w Kijowie całkowicie przywrócono dostawy wody. Ciśnienie w sieciach wodociągowych zostało już ustabilizowane, a wszystkie stacje pompowe miasta powróciły do normalnego trybu pracy.

Rząd przekaże Kijowowi 10 dodatkowych generatorów w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy sieci wodociągowej podczas przerw w dostawach energii elektrycznej. Kolejne 21 rezerwowych źródeł zasilania otrzyma 12 gmin terytorialnych w innych regionach Ukrainy.

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