В Киеве восстанавливают водоснабжение после очередной атаки на энергосистему

Коммунальные службы и энергетики в усиленном режиме нормализуют давление в сети водоснабжения Киева после очередной российской атаки на объекты критической инфраструктуры, которая привела к перебоям с электроснабжением 5 ноября.

По словам мэра Виталия Кличко, аварийная ситуация и падение давления возникли в результате повреждения энергетического оборудования, которое обеспечивает электроэнергией, в том числе и столицу. В настоящее время специалисты проводят необходимые технические работы для скорейшего вывода системы водоснабжения на штатные параметры.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Напомним, днём 5 ноября киевляне вновь начали жаловаться на отсутствие водоснабжения. Вода начала пропадать в квартирах после 12:15.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сегодня, 5 ноября, возникли перебои с водоснабжением. В пяти районах столицы временно отсутствует вода или снижен давление в водопроводной сети.

Напомним, что утром 5 ноября в трех районах Киева ввели экстренные отключения света.

4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Давление в водопроводных сетях уже стабилизировали, а все насосные станции города вернулись к обычному режиму работы.

Правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения бесперебойной работы водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 резервный источник питания получат 12 территориальных общин в других регионах Украины.

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