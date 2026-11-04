На Кольцевой дороге в Киеве на 10 дней ограничили движение транспорта
В Киеве на участке Кольцевой дороги в направлении от Одесской площади к жилому массиву Борщаговка примерно на 10 дней ограничили движение транспорта из-за строительства резервной теплосети для повышения энергобезопасности микрорайона Теремки.
Для проезда организована двухполосная объездная дорога, проходящая параллельно Кольцевой по маршруту через улицу Лятошинского, тогда как в направлении Одесской площади движение остается без ограничений.
Источник: КГГА в Telegram.
В Киеве с 10 октября по 5 ноября будет частично ограничено движение по проспекту Соборности в Днепровском районе столицы. Причиной станут ремонтные работы на дорожном покрытии. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».
В Киеве возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Движение части транспорта временно приостановлено.