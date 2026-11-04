Na obwodnicy w Kijowie na 10 dni wprowadzono ograniczenia w ruchu drogowym

W Kijowie, na odcinku Obwodnicy w kierunku od Placu Odeskiego do osiedla Borszczagówka, na około 10 dni ograniczono ruch drogowy w związku z budową rezerwowej sieci ciepłowniczej mającej na celu zwiększenie odporności energetycznej dzielnicy Teremki.

W celu zapewnienia przejazdu utworzono dwupasmową drogę objazdową biegnącą równolegle do obwodnicy, prowadzącą ulicą Łatoszyńskiego, natomiast w kierunku Placu Odeskiego ruch pozostaje bez ograniczeń.

Źródło: KMDA w Telegramie.

W Kijowie od 10 października do 5 listopada ruch na alei Sobornosti w dzielnicy Dniprowskiej stolicy będzie częściowo ograniczony. Przyczyną będą prace remontowe na nawierzchni drogi. Informuje o tym korporacja komunalna „Kijawodtor”.

W Kijowie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ruch części środków transportu został tymczasowo wstrzymany.

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