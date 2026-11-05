В Киеве двое нападавших ограбили 20-летнего мужчину под угрозой пистолета

В Дарницком районе Киева двое злоумышленников напали на 20-летнего местного жителя, находившегося в автомобиле.

Угрожая пистолетом, они заставили его выйти из машины, избили и отобрали сумку с деньгами, часы, телефон и ключи от автомобиля.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых — 29-летнего мужчину и его 27-летнюю сообщницу. Их обнаружили на одной из улиц района.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Источник: Полиция Киева.

В Днепровском районе Киева двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на прохожего. Во время конфликта они избили мужчину и отобрали два телефона, деньги и документы, после чего следователи сообщили им о подозрении.

Напомним, в Винницкой области раскрыли масштабную схему с 300 «дропами».

НАБУ возбудило дело против бывшего тренера «Динамо» Шовковского за вымогательство денег.

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