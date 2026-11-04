Суд обязал КГГА присвоить статус охраняемого объекта историческому зданию на Андреевском спуске
Киевский окружной административный суд признал противоправным бездействие Департамента охраны культурного наследия КГГА и обязал его принять меры по постановке на учет исторического здания по адресу Андреевский спуск, 26.
Речь идет о доме Всеволода Тарнавского, построенном в 1870-х годах. Он представляет историческую и архитектурную ценность и расположен на территории заповедника «Древний Киев».
Несмотря на значимость сооружения и угрозу утраты его аутентичности, дом долгое время не вносился в Перечень объектов культурного наследия Киева.
Подольская окружная прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать городские власти принять предусмотренные законом меры по защите здания.
Источник: Киевская городская прокуратура
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