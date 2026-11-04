В Киеве обнаружили дрон РФ с неразорвавшейся 10-килограммовой боевой частью

В Деснянском районе столицы местный житель сообщил в полицию об обломках беспилотника, упавших в лесопарковой зоне.

Взрывотехники установили, что это дрон типа «Гербера-2» с неразорвавшейся боевой частью весом 10 кг.

Специалисты обезвредили боеприпас и доставили его для дальнейшего уничтожения.

В результате падения беспилотника никто не пострадал.

Источник: полиция Киева

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.

В результате российской ракетной атаки 29 октября был поврежден магазин Rozetka возле жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как организует выдачу заказов клиентам.

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