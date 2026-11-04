W Kijowie znaleziono rosyjskiego drona z niewybuchową głowicą bojową o masie 10 kg

W dzielnicy Desnyanska w stolicy mieszkaniec zgłosił policji znalezienie fragmentów drona, które spadły na teren parku leśnego.

Saperzy ustalili, że był to dron typu „Gerbera-2” z niewybuchową głowicą bojową o wadze 10 kg.

Specjaliści rozładowali amunicję i przetransportowali ją w celu dalszego zniszczenia.

W wyniku upadku drona nikt nie odniósł obrażeń.

Źródło: policja w Kijowie

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy uderzył w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zniknęło światło i woda.

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 29 października uszkodzony został sklep „Rozetka” w pobliżu kompleksu mieszkaniowego „Komfort Town” w Kijowie. Firma poinformowała, w jaki sposób zorganizuje wydawanie zamówień klientom.

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