Суд зобов’язав КМДА надати охоронний статус історичному будинку на Андріївському узвозі

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Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та зобов’язав його вжити заходів для взяття на облік історичної будівлі на Андріївському узвозі, 26.

Йдеться про будинок Всеволода Тарнавського, зведений у 1870-х роках. Він має історичну та архітектурну цінність і розташований на території заповідника «Стародавній Київ».

Попри значення споруди та загрозу втрати її автентичності, будинок тривалий час не вносили до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Подільська окружна прокуратура звернулася до суду, щоб зобов’язати міську владу виконати передбачені законом заходи для захисту будівлі.

Джерело: Київська міська прокуратура

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