11月5日基辅的交通拥堵情况：哪些路段最拥堵，出租车费用是多少

11月5日上午，基辅的道路状况依然严峻，尤其是南桥附近。每天早高峰时段，大量司机试图从首都左岸前往右岸，导致主要干道出现拥堵。

由于俄罗斯袭击后实施的南桥交通管制措施，交通状况依然复杂。

因此，车流被分流至其他横跨第聂伯河的过河通道，导致这些通道的交通负荷增加。

停电问题更是雪上加霜：部分路段的交通信号灯无法正常工作，这也影响了道路的通行能力。

由于道路封锁和交通受阻，首都多条公交线路已调整路线。其中，22ATD、22TL和91D路公交车改道经达尔尼茨基铁路桥通行。

最严峻的交通状况出现在通往第聂伯河桥梁的匝道以及市内主要干道上。

据Google Maps数据显示，以下路段的延误最为严重：

哈尔科夫公路—— 延误长达27分钟；

第聂伯河滨大道 ——最长延误23分钟；

达尔尼茨基大桥 ——最长延误13分钟；

斯特琴科街和瓦西里·斯图斯街 ——最长达12分钟；

奥莱娜·泰利加街和别雷斯特大道 ——最多10分钟；

斯捷潘·班德拉 大道——9分钟以内；

第聂伯罗夫斯卡 街——8分钟内；

莱谢·库尔巴斯大道和瓦列里·洛巴诺夫斯基大道，以及纳贝日诺-克列什恰蒂克街、新科斯蒂安蒂诺夫斯卡街、尤里·伊连科街、乔尔诺沃拉街和伊万·维戈夫斯基街——5至6分钟。

从首都左岸乘坐出租车前往市中心，费用约为430至850格里夫纳。例如，在“奥索科尔基——独立广场”这条路线中，不同打车平台的费用如下：

Bolt：

Bolt（基础档）——489格里夫纳；

舒适档——599格里夫纳；

Priority（最快）——779格里夫纳；

商务——729格里夫纳；

Send（配送）——499格里夫纳；

Pet（携带宠物）——549格里夫纳。

Uklon：

标准 – 434 格里夫纳；

舒适 – 478 格里夫纳；

快速搜索 – 最高599格里夫纳；

商务 – 599 格里夫纳；

Prime – 843 格里夫纳；

配送 – 469 格里夫纳；

女装 – 478 格里夫纳；

包容性 – 355 格里夫纳；

特快 – 491 格里夫纳。

因此，计划在早高峰时段穿越第聂伯河的司机和乘客，应考虑到可能出现的延误，并提前规划路线。出租车费用可能会因需求和路况而有所不同。

11月4日上午，基辅南桥周边路段出现严重拥堵。司机们为前往工作、上学或办理私事，耗费数小时试图从左岸驶往右岸。

此前，基辅的电车和无轨电车已完全停运，并增开了公交车。

需要提醒的是，由于俄罗斯方面的炮击导致基辅地区能源枢纽设施遭受严重破坏，首都于11月3日实施了紧急停电措施。

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