Відео: У Києві утворилися масштабні затори на під’їздах до Південного мосту

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Уранці 4 листопада на під’їздах до Південного мосту в Києві виникли значні затори. Автомобілісти годинами намагаються дістатися з лівого берега на правий, щоб потрапити на роботу, навчання або у власних справах.

На опублікованих у мережі відео видно, що приватний транспорт практично зупинився й ледь просувається. Окремі водії намагаються об’їхати затор і прилаштуватися слідом за громадським транспортом по смузі для автобусів.

«Ранок у Києві розпочинається із заторів. Кияни намагаються дістатися з лівого берега на правий. Автобуси ще потроху рухаються, однак решта транспорту стоїть у довжелезних чергах», – передає кореспондентка з місця подій.

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Киянам рекомендують враховувати складну транспортну ситуацію під час планування поїздок містом, за можливості користуватися метрополітеном або обирати альтернативні маршрути пересування.

Джерело: Новини.LIVE

Раніше у Києві повністю зупинився рух трамваїв і тролейбусів, запустили додаткові автобуси.

Нагадаємо, що у столиці 3 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії внаслідок суттєвих пошкоджень об'єктів київського регіонального енерговузла, спричинених обстрілами з боку РФ.

3 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу.

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