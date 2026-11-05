W stolicy rozpoczęto prace nad odbudową zabytkowej posiadłości rodziny Zełenskich przy ulicy Konyskiego, która została całkowicie zburzona w 2024 roku.

O rozpoczęciu prac poinformowała organizacja społeczna „Dziedzictwo”. Aktywiści z zadowoleniem przyjęli tę decyzję i wyrazili nadzieję, że do odbudowy zostaną zaangażowani profesjonalni konserwatorzy, którzy zachowają historyczny wygląd budynku i wykorzystają autentyczne materiały.

Posiadłość została wzniesiona w 1890 roku na zlecenie kupca Wasyla Malina. W latach 1911–1915 mieszkała w niej zamożna rodzina mieszczanów o nazwisku Zelenskich. Budynek był drewniany, obmurowany cegłą i uważany za jeden z najstarszych na tej ulicy.

Wcześniej władze Kijowskiego Miejskiego Zarządu Administracyjnego (KMDA) ogłosiły zamiar odrestaurowania budynku i opublikowały zdjęcia dokumentacji naukowo-projektowej.

Źródło: Organizacja społeczna „Dziedzictwo”.

Władze miasta Kijowa domagają się odbudowy domu Jewhenija Zelenskiego przy ul. Oleksandra Konyskiego 22, zniszczonego w lipcu 2024 roku. Budynek ten, wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku, stanowi ważną część historycznego dziedzictwa miasta, dlatego jego renowacja jest priorytetowym zadaniem dla stolicy.

Sąd rejonowy im. Szewczenki w Kijowie zastosował środek zabezpieczający wobec współwłaściciela zniszczonej posiadłości rodziny Zełenskich.

We wtorek, 23 lipca, Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej uznało zniszczoną posiadłość rodziny Zełenskich za zabytek architektury.