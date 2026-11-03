Film: Na Majdanie Niepodległości w Kijowie odbyła się akcja poparcia dla Sił Obronnych

We wtorek, 3 listopada, na Placu Niepodległości w Kijowie zgromadzili się aktywiści, aby wyrazić poparcie dla Sił Obronnych Ukrainy. Akcja odbyła się po starciach, do których doszło dzień wcześniej w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim.

W akcji wzięło udział ponad 70 osób, z których większość stanowili młodzi ludzie.

„Pomysł tej akcji zrodził się dosłownie w nocy, po oburzających wydarzeniach, podczas których widzieliśmy, jak rosyjscy agenci próbują stworzyć obraz, w którym ukraińskie Siły Obronne nie cieszą się poparciem. Naszym celem jest przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie i pokazanie, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni i że nawet spontanicznie, rano w dzień powszedni, możemy zebrać się choćby w niewielkim gronie i wesprzeć wszystkie Siły Obronne, wszystkich ich przedstawicieli, którzy obecnie walczą o naszą niepodległość, pomagają na tyłach itp. Jesteśmy z nich dumni i wspieramy ich” – powiedziała aktywistka Julia Stomina.

Podkreśliła, że w piątym roku wojny jedyną gwarancją wolności, zdrowia i życia Ukraińców są Siły Obronne, które utrzymują linię frontu.

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Uczestnicy akcji trzymali w rękach niebiesko-żółte plakaty z napisami „Wspieram Siły Obronne Ukrainy” przy steli na Majdanie. Na znak jedności Ukraińców chwycili się za ręce i unieśli je w górę. Ponadto obecni odczytali „Modlitwę ukraińskiego nacjonalisty”. Aktywiści śpiewali również hymn Ukrainy i skandowali: „Popieram Siły Obronne Ukrainy”, „Ukraina – ponad wszystko!”, „Chwała Ukrainie – chwała bohaterom!” i inne hasła.

Na miejscu obecnych było kilku przedstawicieli policji i straży miejskiej. Akcja trwała mniej niż 30 minut, informuje korespondent Ukrinformu.

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