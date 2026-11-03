Видео: В Киеве на Майдане Независимости прошла акция в поддержку Сил обороны

Во вторник, 3 ноября, на Майдане Независимости в Киеве собрались активисты, чтобы выразить поддержку Силам обороны Украины. Акция состоялась после столкновений, произошедших накануне в Петропавловской Борщаговке в Киевской области.

В акции приняли участие более 70 человек, большинство из них — молодежь.

«Идея этой акции возникла буквально ночью, после возмутительных событий, когда мы увидели, что российские ИПСО пытаются создать картинку, будто украинские Силы обороны не пользуются поддержкой. Наша цель — противодействовать российской пропаганде и показать, что все мы едины и что даже спонтанно, утром в будний день, мы можем собраться хотя бы небольшой компанией и поддержать все Силы обороны, всех их представителей, которые сейчас воюют за нашу независимость, помогают в тылу и т. д. Мы гордимся ими и поддерживаем их», — сказала активистка Юлия Стомина.

Она подчеркнула, что на пятом году войны единственная гарантия свободы, здоровья и жизни украинцев — это Силы обороны, которые держат фронт.

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Участники акции держали в руках сине-желтые плакаты с надписями «Я поддерживаю Силы обороны Украины» у стелы на Майдане. В знак единства украинцев они взялись за руки и подняли их. Кроме того, присутствующие прочитали «Молитву украинского националиста». Активисты также пели гимн Украины и скандировали: «Поддерживаю Силы обороны Украины», «Украина — превыше всего!», «Слава Украине — героям слава!» и т. д.

На месте присутствовали несколько представителей полиции и муниципальной охраны. Акция длилась менее 30 минут, сообщает корреспондент Укринформа.

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