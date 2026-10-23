Коли на Одещині почнуть вмикати опалення — пояснення ОВА

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Одеська область готова до початку опалювального сезону, однак подачу тепла розпочнуть лише за визначених умов.

Від чого залежить початок нового опалювального сезону

Посадовець розповів, що до опалювального сезону 2026-2027 років Одеська область готова.

"За останні місяці разом з громадами та всіма профільними службами ми провели необхідну підготовку, щоб область була максимально готовою до роботи в осінньо-зимовий період", - поділився Кіпер.

Водночас, за його словами, початок опалювального сезону в області розпочинатиметься відповідно до:

погодних умов;

температурного режиму.

Чи готові до холодів соціально важливі об'єкти регіону

Згідно з інформацією Кіпера, соціально важливі об'єкти - лікарні, школи, підприємства тепло- та водопостачання - вже забезпечені:

генераторами;

запасом палива.

"Посилюємо й енергетичну стійкість. До роботи готові 21 установка розподіленої теплової генерації загальною потужністю 36 МВт", - повідомив очільник ОВА.

Він додав, що продовжують також:

встановлювати блочно-модульні котельні;

посилювати захист критичної інфраструктури.

"Попри те, що безпекова ситуація залишається непередбачуваною, робимо все можливе, щоб у будь-яких умовах критично важливі об'єкти працювали стабільно", - розповів Кіпер.

Насамкінець він подякував громадам, рятувальникам, енергетикам, комунальникам і "всім, хто готував область до зими".

Про це повідомляється із посиланням на публікацію голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації Олега Кіпера у Facebook.

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