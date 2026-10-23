Коли на Одещині почнуть вмикати опалення — пояснення ОВА
Одеська область готова до початку опалювального сезону, однак подачу тепла розпочнуть лише за визначених умов.
Від чого залежить початок нового опалювального сезону
Посадовець розповів, що до опалювального сезону 2026-2027 років Одеська область готова.
"За останні місяці разом з громадами та всіма профільними службами ми провели необхідну підготовку, щоб область була максимально готовою до роботи в осінньо-зимовий період", - поділився Кіпер.
Водночас, за його словами, початок опалювального сезону в області розпочинатиметься відповідно до:
погодних умов;
температурного режиму.
Чи готові до холодів соціально важливі об'єкти регіону
Згідно з інформацією Кіпера, соціально важливі об'єкти - лікарні, школи, підприємства тепло- та водопостачання - вже забезпечені:
генераторами;
запасом палива.
"Посилюємо й енергетичну стійкість. До роботи готові 21 установка розподіленої теплової генерації загальною потужністю 36 МВт", - повідомив очільник ОВА.
Він додав, що продовжують також:
встановлювати блочно-модульні котельні;
посилювати захист критичної інфраструктури.
"Попри те, що безпекова ситуація залишається непередбачуваною, робимо все можливе, щоб у будь-яких умовах критично важливі об'єкти працювали стабільно", - розповів Кіпер.
Насамкінець він подякував громадам, рятувальникам, енергетикам, комунальникам і "всім, хто готував область до зими".
Про це повідомляється із посиланням на публікацію голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації Олега Кіпера у Facebook.
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