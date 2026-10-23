Когда в Одесской области начнут включать отопление — разъяснение ОВА
Одесская область готова к началу отопительного сезона, однако подачу тепла начнут только при соблюдении определенных условий.
От чего зависит начало нового отопительного сезона
Чиновник рассказал, что к отопительному сезону 2026–2027 годов Одесская область готова.
«За последние месяцы совместно с общинами и всеми профильными службами мы провели необходимую подготовку, чтобы область была максимально готова к работе в осенне-зимний период», — поделился Кипер.
В то же время, по его словам, начало отопительного сезона в области будет зависеть от:
погодных условий;
температурного режима.
Готовы ли к холодам социально значимые объекты региона
Согласно информации Кипера, социально значимые объекты — больницы, школы, предприятия тепло- и водоснабжения — уже обеспечены:
генераторами;
запасом топлива.
«Укрепляем и энергетическую устойчивость. К работе готовы 21 установка распределенной тепловой генерации общей мощностью 36 МВт», — сообщил глава ОГА.
Он добавил, что также продолжают:
устанавливать блочно-модульные котельные;
усиливать защиту критически важной инфраструктуры.
«Несмотря на то, что ситуация с безопасностью остается непредсказуемой, мы делаем все возможное, чтобы в любых условиях критически важные объекты работали стабильно», — рассказал Кипер.
В заключение он поблагодарил общины, спасателей, энергетиков, коммунальщиков и «всех, кто готовил область к зиме».
Об этом сообщается со ссылкой на публикацию главы Одесской областной военной (государственной) администрации Олега Кипера в Facebook.
16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон, но есть нюанс.
Конфликт Зеленского и Кличко и план устойчивости: как Киев готовится к зиме.
Отопительный сезон 2026/27: когда в Украине включат отопление.
В Дрогобыче подготовка к отопительному сезону оказалась под угрозой из-за блокировки платежей.