Когда в Одесской области начнут включать отопление — разъяснение ОВА

Одесская область готова к началу отопительного сезона, однако подачу тепла начнут только при соблюдении определенных условий.

От чего зависит начало нового отопительного сезона

Чиновник рассказал, что к отопительному сезону 2026–2027 годов Одесская область готова.

«За последние месяцы совместно с общинами и всеми профильными службами мы провели необходимую подготовку, чтобы область была максимально готова к работе в осенне-зимний период», — поделился Кипер.

В то же время, по его словам, начало отопительного сезона в области будет зависеть от:

погодных условий;

температурного режима.

Готовы ли к холодам социально значимые объекты региона

Согласно информации Кипера, социально значимые объекты — больницы, школы, предприятия тепло- и водоснабжения — уже обеспечены:

генераторами;

запасом топлива.

«Укрепляем и энергетическую устойчивость. К работе готовы 21 установка распределенной тепловой генерации общей мощностью 36 МВт», — сообщил глава ОГА.

Он добавил, что также продолжают:

устанавливать блочно-модульные котельные;

усиливать защиту критически важной инфраструктуры.

«Несмотря на то, что ситуация с безопасностью остается непредсказуемой, мы делаем все возможное, чтобы в любых условиях критически важные объекты работали стабильно», — рассказал Кипер.

В заключение он поблагодарил общины, спасателей, энергетиков, коммунальщиков и «всех, кто готовил область к зиме».

Об этом сообщается со ссылкой на публикацию главы Одесской областной военной (государственной) администрации Олега Кипера в Facebook.

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