敖德萨州已为供暖季的开始做好准备，但只有在满足特定条件的情况下才会开始供热。

新供暖季的开始取决于哪些因素

该官员表示，敖德萨州已为2026-2027年供暖季做好了准备。

“近几个月来，我们与各社区及所有相关部门共同开展了必要的准备工作，以确保本州在秋冬季期间做好充分准备，”基珀表示。

同时，据他介绍，该州供暖季的开始将取决于：

天气状况；

气温状况。

该地区社会重要设施是否已做好御寒准备

据基珀透露，社会重要设施——包括医院、学校以及供热和供水企业——已配备：

发电机；

燃料储备。

“我们也在加强能源韧性。21套分布式热电联产装置已准备就绪，总装机容量达36兆瓦，”该地区行政管理局负责人表示。

他补充道，目前还继续：

安装模块化锅炉房；

加强关键基础设施的防护。

“尽管安全局势依然难以预测，但我们正竭尽全力确保关键设施在任何条件下都能稳定运行，”基珀表示。

最后，他向各社区、救援人员、电力工作者、公用事业人员以及“所有为该地区做好过冬准备的人”表示感谢。

据报道，此消息引用了敖德萨州军事（国家）行政长官奥列格·基珀在Facebook上的帖子。

10月16日，基辅的供暖季正式开始，但其中存在一些细节问题。

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