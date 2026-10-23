敖德萨州何时开始供暖——州行政管理局的说明
敖德萨州已为供暖季的开始做好准备，但只有在满足特定条件的情况下才会开始供热。
新供暖季的开始取决于哪些因素
该官员表示，敖德萨州已为2026-2027年供暖季做好了准备。
“近几个月来，我们与各社区及所有相关部门共同开展了必要的准备工作，以确保本州在秋冬季期间做好充分准备，”基珀表示。
同时，据他介绍，该州供暖季的开始将取决于：
天气状况；
气温状况。
该地区社会重要设施是否已做好御寒准备
据基珀透露，社会重要设施——包括医院、学校以及供热和供水企业——已配备：
发电机；
燃料储备。
“我们也在加强能源韧性。21套分布式热电联产装置已准备就绪，总装机容量达36兆瓦，”该地区行政管理局负责人表示。
他补充道，目前还继续：
安装模块化锅炉房；
加强关键基础设施的防护。
“尽管安全局势依然难以预测，但我们正竭尽全力确保关键设施在任何条件下都能稳定运行，”基珀表示。
最后，他向各社区、救援人员、电力工作者、公用事业人员以及“所有为该地区做好过冬准备的人”表示感谢。
据报道，此消息引用了敖德萨州军事（国家）行政长官奥列格·基珀在Facebook上的帖子。
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