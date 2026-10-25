卡利诺夫斯基团的前女军人维罗妮卡·亚诺维奇不仅被拒绝领取其已故丈夫——白俄罗斯志愿者阿列克谢·拉扎列夫——的抚恤金，甚至连他生前的最后一份工资也没能拿到。 这一切都源于她的白俄罗斯国籍。

阿列克谢·拉扎列夫于2026年1月阵亡。据维罗妮卡称， 官僚障碍源于2024年通过的新立法规范和法令存在缺陷，这些规定从形式上将白俄罗斯志愿者的亲属——因其持有俄罗斯或白俄罗斯护照——归类为高风险群体。 这位女士强调，她等待了八个月才收到官方的拒签理由说明，而在决定书的文本中，她实际上被与“通敌者”和“叛徒”相提并论。

维罗妮卡表示，她决定公开谈论这一问题，是为了帮助其他白俄罗斯和外国志愿者的家庭——这些家庭因害怕遭到迫害或缺乏资源而无法维护自己的权利。 目前，律师、人权捍卫者以及最高苏维埃代表正共同参与解决这一法律冲突。

来源：“欧洲广播电台”。

白俄罗斯反对派领袖斯维特兰娜·季哈诺夫斯卡娅在访问基辅期间，向作为乌克兰国防军一员参与作战的白俄罗斯志愿者颁发了奖章。 这些奖章授予在俄乌战争中站在乌克兰一边作战的白俄罗斯公民。该活动是这位反对派女政治家访问乌克兰首都期间举行的一系列活动之一。

卢卡申科政权因向卡利诺夫斯基团捐款，将一名白俄罗斯人判处五年监禁。

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