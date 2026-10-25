俄罗斯将不惜一切代价，阻止奥列什基的人返回乌克兰——泽连斯基

弗拉基米尔·泽连斯基表示，美国提议从10月27日起在临时被占领的奥列什基地区实施停火，以便开展人道主义行动。 停火将持续数天，以便疏散平民并清除道路上的地雷，但俄罗斯将不遗余力地在道路上布雷，迫使这些民众向俄罗斯方向撤离并留在那里。

“美方提议从10月27日起在奥列什基地区实施停火。因为这不可能只持续一天，而是要持续几天。人道主义代表团必须前往该地区：美国人、我们，还有‘俄国人’。 ‘俄方’必须清除道路上的地雷，我们必须亲眼确认并在此开展相关工作，”乌克兰总统指出。据他介绍，乌克兰最高拉达人权事务专员、乌克兰安全局及军方已收到关于落实这一进程的具体任务。

与此同时，国家元首指出，俄罗斯方面存在极高风险，其将试图将平民引导至其领土内。“毫无疑问，俄罗斯会不遗余力地清除道路上的地雷，以便这些人朝俄罗斯方向走去并留在那里。 他们绝不会轻易放行这些民众。部分民众将以某种形式被疏散至乌克兰——即我们控制的区域。最重要的是解除对民众的封锁，让他们得以生存，”泽连斯基强调道。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基接受TSN电视台采访。

乌克兰武装部队总参谋部宣布，乌克兰将于基辅时间10月27日3:00起，在赫尔松州奥列什基市（该市目前被临时占领）的指定区域实施停火。此举旨在为该市开展人道主义行动创造条件。 军方表示，将尽一切可能协助奥列什基居民并保障他们的安全。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨与俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃举行了在线会晤。会谈中，双方讨论了奥列什基人道主义行动的细节，这些细节此前已达成初步共识。

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