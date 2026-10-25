Россия будет делать всё, чтобы не отпустить в Украину жителей Олешек — Зеленский

США предложили ввести режим тишины в районе временно оккупированных Олешек с 27 октября для проведения гуманитарных мероприятий, заявил Владимир Зеленский. Перемирие должно продлиться несколько дней для разблокирования гражданского населения и проведения разминирования дорог, но РФ будет делать все, чтобы разминировать дороги таким образом, чтобы эти люди ушли в сторону России и остались там.

«Американская сторона предложила режим тишины в районе Олешек с 27 октября. Потому что это не может быть один день. Это будет несколько дней. Туда должны приехать гуманитарные миссии: американцы, мы, «русские». «Русские» должны разминировать дороги, мы должны это увидеть и там поработать над всем этим», — отметил Президент Украины. По его словам, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, Служба безопасности Украины и военные уже получили соответствующие задания по реализации этого процесса.

В то же время глава государства отметил высокий риск действий со стороны России, которая будет пытаться направить гражданское население на свою территорию. «Безусловно, Россия будет делать все, чтобы разминировать дороги так, чтобы эти люди пошли в сторону России и остались там. Они же не пойдут на то, чтобы просто отпустить людей. И часть людей тем или иным образом будет эвакуирована в Украину — в ту часть, которую мы контролируем. Главное — разблокировать людей, чтобы они жили», — подчеркнул Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

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