Rosja zrobi wszystko, by nie pozwolić mieszkańcom Oleszok na powrót na Ukrainę – Zełenski

Stany Zjednoczone zaproponowały wprowadzenie od 27 października zawieszenia broni w rejonie tymczasowo okupowanych Oleszok w celu przeprowadzenia działań humanitarnych – oświadczył Wołodymyr Zełenski. Rozejm ma trwać kilka dni, aby umożliwić ewakuację ludności cywilnej i rozminowanie dróg, ale Rosja będzie robić wszystko, aby rozminować drogi w taki sposób, by ci ludzie udali się w stronę Rosji i tam zostali.

„Strona amerykańska zaproponowała zawieszenie broni w rejonie Oleszok od 27 października. Nie może to bowiem trwać tylko jeden dzień. Będzie to trwało kilka dni. Muszą tam przybyć misje humanitarne: Amerykanie, my, „Ruskie”. „Rosjanie” muszą oczyścić drogi z min, my musimy to sprawdzić i popracować nad tym wszystkim na miejscu” – zaznaczył prezydent Ukrainy. Według jego słów pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz wojsko otrzymały już odpowiednie zadania dotyczące realizacji tego procesu.

Jednocześnie głowa państwa zwróciła uwagę na wysokie ryzyko działań ze strony Rosji, która będzie próbowała skierować ludność cywilną na swoje terytorium. „Z pewnością Rosja zrobi wszystko, aby rozminować drogi tak, by ci ludzie udali się w stronę Rosji i tam zostali. Nie zgodzą się przecież po prostu puścić ludzi wolno. Część osób zostanie w taki czy inny sposób ewakuowana na Ukrainę – do tej części, którą kontrolujemy. Najważniejsze jest, aby uwolnić ludzi, aby mogli żyć” – podkreślił Zełenski.

Źródło: Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla TSN.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraina wprowadzi zawieszenie ognia w określonym rejonie tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej w mieście. Wojsko oświadczyło, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc mieszkańcom Oleszok i zapewnić im bezpieczeństwo.

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec odbył spotkanie online z rosyjską rzeczniczką praw człowieka Janą Lantratową. Podczas rozmowy strony omówiły szczegóły misji humanitarnej w Oleszach, które zostały wcześniej uzgodnione.

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