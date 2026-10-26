Zdjęcie: Rosjanie zaatakowali zakład przemysłowy i spółdzielnię garażową w obwodzie odeskim

W nocy 26 października 2026 roku wróg kilkakrotnie zaatakował prywatne przedsiębiorstwo przemysłowe oraz spółdzielnię garażową w obwodzie odeskim.

Według danych administracji obwodowej wybuchły rozległe pożary. Nie odnotowano ofiar.

W miejscach uderzeń trwają prace likwidacyjne, działają wszystkie odpowiednie służby.

Źródło: kanał Telegram przewodniczącego Administracji Obwodowej w Odessie Olega Kipera.

Przypomnijmy, że w nocy z 26 na 27 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą kierowanych bomb lotniczych na Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku trzech cywilów odniosło obrażenia, uszkodzono budynki mieszkalne oraz pomieszczenia szkoły dla dzieci i młodzieży.

W nocy z 25 na 26 października rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na Zaporoże i Kropywnicki. W Zaporożu uszkodzono domy prywatne, samochody oraz budynek komercyjny; jedna osoba odniosła obrażenia.

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