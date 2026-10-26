Фото: Россияне атаковали промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области

Ночью 26 октября 2026 года враг несколько раз атаковал частное промышленное предприятие и гаражный кооператив в Одесской области.

По данным ОГА, возникли масштабные пожары. Пострадавших нет.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий, работают все соответствующие службы.

Источник: Telegram-канал главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Напомним, ночью 26 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Изюму в Харьковской области. В результате атаки трое гражданских лиц получили ранения, повреждены жилые дома и помещения детско-юношеской школы.

Российские войска в ночь на 26 октября нанесли удары по Запорожью и Кропивницкому. В Запорожье повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание, один человек получил ранения.

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