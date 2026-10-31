Видео: Автобусы с эвакуированными жителями Олешек пересекли границу Украины — Зеленский

В Олешках в Херсонской области прошла гуманитарная операция по спасению и эвакуации местных жителей. Для её проведения на Херсонском направлении был введён режим тишины, а дороги, ведущие в город, были разминированы. Также туда доставили гуманитарные грузы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, люди, нуждавшиеся в эвакуации, выехали из Олешек и прилегающих населенных пунктов. Украинские граждане уже пересекли государственную границу в Черниговской области. Всем эвакуированным обещают оказать необходимую помощь.

Зеленский поблагодарил американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп за посредничество, а также Силы обороны Украины, омбудсмена Дмитрия Лубинца и его команду за участие в организации операции.

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«Когда на нас обращено внимание мира, это спасает людей», — подчеркнул президент. Он также заявил о необходимости дальнейших шагов по деэскалации и реальному приближению мира.

Источник: Владимир Зеленский в Telegram

Четвёртый и последний самолёт с гражданами Украины, эвакуированными из Олешек Херсонской области, приземлился в белорусском Гомеле. Уже через несколько часов эвакуированные вместе с украинской делегацией должны прибыть на территорию Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Отдельно омбудсмен сообщил, что режим тишины длится уже более 87 часов. Украинская делегация возвращается домой.

Напомним, 17 автобусов с жителями Олешек направляются в Украину, в Россию — в несколько раз меньше.

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