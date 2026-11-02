В Украине изменили правила для водителей адаптированных автомобилей

С 1 ноября в Украине изменился порядок оформления водительских удостоверений для людей, которым по состоянию здоровья требуется специально оборудованный автомобиль. Теперь врач во время медицинского осмотра будет определять, нуждается ли человек в адаптации автомобиля, а конкретные приспособления будут подбирать уполномоченные сотрудники сервисных центров МВД. Новые правила не обязывают всех водителей срочно проходить медицинский осмотр или менять водительские права.

Изменения касаются водителей, которые из-за особенностей здоровья не могут безопасно управлять обычным автомобилем и нуждаются в дополнительном оборудовании. Новый порядок предусмотрен постановлением Кабинета министров № 668. Ранее необходимость в адаптации автомобиля и конкретные приспособления могли определяться во время медицинского осмотра. Теперь эти задачи распределены между медиками и специалистами сервисных центров МВД.

Как будет определяться необходимость адаптации автомобиля

Первый этап — медицинский осмотр. Врач будет оценивать состояние здоровья человека и определять, может ли он безопасно управлять автомобилем без дополнительных устройств. Если водителю требуется адаптация автомобиля, соответствующая информация будет указана в медицинской справке. Однако врач не будет подбирать конкретное оборудование — это сделают на следующем этапе.

Кто будет определять необходимое оборудование

После медицинского осмотра человека направят к уполномоченным сотрудникам региональных сервисных центров МВД. Они оценят, какие именно приспособления необходимы для безопасного управления автомобилем.

Речь идет, в частности, о специальном ручном управлении и дополнительных устройствах, которые помогают водителю пользоваться основными системами автомобиля. По результатам оценки специалисты могут определить конкретный перечень оборудования или установить, что дополнительные приспособления вообще не нужны. После этого водителю будет выдана отдельная справка с результатами оценки. В ней будет указано, какие именно изменения необходимы для автомобиля.

Как информация будет внесена в водительское удостоверение

Сведения о необходимых приспособлениях будут указываться в графе 12 водительского удостоверения. Для этого будут использоваться специальные коды, обозначающие соответствующие ограничения или условия управления транспортным средством.

Это позволит четко зафиксировать, каким оборудованием должен быть оснащен автомобиль, чтобы человек мог безопасно им управлять.

Нужно ли всем водителям менять права

Нет. Новый порядок касается только тех людей, которым из-за состояния здоровья требуется специальное оборудование для управления автомобилем. Для остальных водителей ничего не меняется. Постановление не вводит общего требования срочно проходить медицинский осмотр или обменивать удостоверение.

Таким образом, новые правила призваны упорядочить процедуру оформления водительских документов для людей, пользующихся адаптированными автомобилями. Теперь медики будут определять необходимость адаптации, а специалисты сервисных центров МВД — подбирать необходимое оборудование. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 668.

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