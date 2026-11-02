Бывшую заместительницу главы Миграционной службы приговорили к девяти годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд признал бывшую первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову виновной по делу о взяточничестве при оформлении документов для иностранцев. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Помимо лишения свободы, суд назначил Пимаховой дополнительное наказание – запрет на занятие определенных должностей в течение трех лет.

Согласно материалам дела, в июне 2017 года чиновница во время встречи со знакомым попросила 1,8 тыс. долларов за оформление документов, позволяющих гражданину Вьетнама законно находиться на территории Украины.

После получения денег Пимахова попросила еще 30 тыс. долларов за ускоренное оформление украинского гражданства гражданину Ирана якобы по территориальному происхождению.

По версии обвинения, для этого она предложила сфальсифицировать результаты ДНК-тестов, чтобы создать искусственные основания для установления родственных связей иностранца с гражданами Украины.

Такие документы могли бы стать основанием для соответствующего судебного решения, после которого иностранец получил бы возможность оформить украинское гражданство и паспорта.

Однако завершить незаконное оформление документов не удалось из-за утечки информации об оперативных мероприятиях Национального антикоррупционного бюро.

В ноябре 2017 года дело Пимаховой получило огласку после сообщений о срыве спецоперации НАБУ. Тогда Государственная миграционная служба заявила, что агент антикоррупционного бюро якобы пытался спровоцировать чиновницу на получение взятки.

Еще в сентябре того года Пимахова обратилась в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной провокации подкупа со стороны агентов и детективов НАБУ.

Уголовное производство по её заявлению неоднократно закрывали из-за отсутствия состава преступления. Окончательное решение о закрытии было принято в апреле 2021 года, а впоследствии его законность подтвердила Апелляционная палата ВАКС.

Источник: Transparency International Ukraine

Напомним, НАБУ провело обыски у Пимаховой по делу о провоцировании взяточничества.

29 ноября 2017 года был задержан детектив НАБУ за провоцирование взяточничества в отношении заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. НАБУ обвинило ГПУ и СБУ в срыве секретной операции по выявлению коррупции в Госмиграционной службе. Сама Пимахова подтвердила, что написала на него заявление.

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