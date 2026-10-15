В Україні скасували вимогу щодо водійського стажу для керування авто із причепом

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В Україні спростили процедуру отримання водійських категорій для керування автомобілями з причепами. Відтепер для відкриття категорій BE, C1E та CE не потрібно мати щонайменше рік стажу водіння. Крім того, на період воєнного стану водіям із категорією B дозволили керувати вантажними автомобілями категорій C і C1.

Нововведення передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2026 року № 1237, якою внесли зміни до постанови № 184. Зміни стосуються підготовки водіїв і порядку отримання посвідчень відповідних категорій.

Раніше для відкриття категорій BE, C1E та CE необхідно було мати щонайменше один рік стажу керування транспортним засобом відповідної базової категорії. Тепер цю вимогу скасували.

Щоб отримати нову категорію, водієві потрібно:

мати чинне посвідчення водія відповідної базової категорії : B — для BE, C1 — для C1E або C — для CE;

пройти курс перепідготовки в акредитованій автошколі;

успішно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Отже, чекати на завершення першого року водійського стажу більше не потрібно. Водночас навчання в автошколі та складання практичного іспиту залишаються обов’язковими.

Ще одне нововведення стосується водіїв, які мають посвідчення категорії B. На період воєнного стану їм дозволили керувати на території України транспортними засобами категорій C і C1.

Ця норма має тимчасовий характер і спрямована на підтримку логістичних потреб держави під час війни.

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідний дозвіл діятиме також протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Після завершення навчання в автошколі кандидат може звернутися до територіального сервісного центру МВС для складання практичного іспиту.

Для цього необхідно підготувати:

документ, що посвідчує особу, із витягом про місце реєстрації, або посвідку на проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

чинне посвідчення водія;

медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії.

Детальну інформацію про процедуру отримання водійського посвідчення можна знайти на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Таким чином, в Україні скасували обов’язкову вимогу щодо річного водійського стажу для відкриття категорій BE, C1E та CE. Водночас для отримання цих категорій необхідно пройти перепідготовку й успішно скласти практичний іспит. Окремо на час воєнного стану передбачено можливість керування транспортними засобами категорій C і C1 для водіїв із категорією B.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Раніше у Головному сервісному центрі МВС попередили про поширені шахрайські схеми з продажем підроблених водійських посвідчень.

В Україні водіям більше не доведеться чекати щонайменше рік, щоб отримати права на керування вантажівками з важкими причепами. Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо року водійського стажу для категорій BE, C1E та CE. Очікується, що це допоможе швидше готувати нових водіїв і частково закрити їхній дефіцит у сфері перевезень та логістики.

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