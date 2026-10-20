СБУ та Нацполіція запобігли серії терактів у центрі Києва

0:00 / 0:00

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох рецидивістів, які, за даними слідства, на замовлення російських спецслужб готували серію терактів у центрі Києва. Зловмисники планували атакувати будівлі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як встановило розслідування, фігуранти розглядали кілька способів здійснення терористичних атак. Зокрема, вони планували обстрілювати військові об’єкти з гранатомета, закидати будівлі «коктейлями Молотова» або бойовими гранатами, а також підривати їх за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

Правоохоронці завчасно викрили наміри зловмисників і затримали обох фігурантів під час дорозвідки поблизу потенційних цілей.

За матеріалами справи, завдання російських спецслужб виконували двоє раніше судимих чоловіків. Один із них — мешканець Чернігівської області, якого раніше засудили за вбивство. Його спільник із Сумської області відбував покарання в одній колонії разом із ним.

Для підготовки терактів фігуранти також планували залучити третього спільника.

Слідчі задокументували, як двоє підозрюваних їздили Києвом на власному автомобілі та знімали на телефон режимні об’єкти, фіксували наявність охорони й камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали можливі шляхи відходу від кожної потенційної цілі.

Під час затримання в автомобілі одного з учасників групи правоохоронці виявили бойову гранату, яку, за даними слідства, підготували для вчинення теракту.

Слідчі СБУ повідомили двом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Третьому фігуранту, який переховується за кордоном, повідомили про підозру заочно.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області спільно з Національною поліцією.

Процесуальне керівництво здійснювала Київська міська прокуратура.

Правоохоронці заявляють, що завдяки своєчасному викриттю планів зловмисників вдалося запобігти підготовці серії терористичних атак у столиці.

Про це повідомили у СБУ.

Читай нас у