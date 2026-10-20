СБУ и Нацполиция предотвратили серию терактов в центре Киева

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух рецидивистов, которые, по данным следствия, по заказу российских спецслужб готовили серию терактов в центре Киева. Злоумышленники планировали атаковать здания территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как установило расследование, фигуранты рассматривали несколько способов совершения террористических атак. В частности, они планировали обстреливать военные объекты из гранатомета, закидывать здания «коктейлями Молотова» или боевыми гранатами, а также взрывать их с помощью самодельных взрывных устройств.

Правоохранители своевременно раскрыли намерения злоумышленников и задержали обоих фигурантов во время доразведки вблизи потенциальных целей.

Согласно материалам дела, задания российских спецслужб выполняли двое ранее судимых мужчин. Один из них — житель Черниговской области, ранее осужденный за убийство. Его сообщник из Сумской области отбывал наказание в одной колонии вместе с ним.

Для подготовки терактов фигуранты также планировали привлечь третьего сообщника.

Следователи зафиксировали, как двое подозреваемых ездили по Киеву на собственном автомобиле и снимали на телефон режимные объекты, фиксировали наличие охраны и камер видеонаблюдения. Кроме того, они изучали возможные пути отхода от каждой потенциальной цели.

Во время задержания в автомобиле одного из участников группы правоохранители обнаружили боевую гранату, которую, по данным следствия, подготовили для совершения теракта.

Следователи СБУ сообщили двум задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Третьему фигуранту, который скрывается за границей, сообщили о подозрении заочно.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией.

Процессуальное руководство осуществляла Киевская городская прокуратура.

Правоохранители заявляют, что благодаря своевременному раскрытию планов злоумышленников удалось предотвратить подготовку серии террористических атак в столице.

Об этом сообщили в СБУ.

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