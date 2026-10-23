Отключение электричества в Киевской области 23 октября: график для всех очередей

В пятницу, 23 октября 2026 года, в Киевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики обнародовали расписание для всех групп потребителей.

Электроэнергию будут отключать по следующим графикам:

Очередь 1.1 — с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.

Очередь 1.2 — с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.

Группа 2.1 — с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.

Очередь 2.2 — с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.

Очередь 3.1 — с 11:00 до 15:00.

Очередь 3.2 — с 11:00 до 15:00.

Очередь 4.1 — с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00.

Очередь 4.2 — с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00.

Очередь 5.1 — с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30.

Очередь 5.2 — с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30.

Очередь 6.1 — с 14:30 до 18:30.

Очередь 6.2 — с 14:30 до 18:30.

Чтобы узнать точное время отключения электроэнергии по конкретному адресу, потребителям рекомендуется воспользоваться официальными сервисами энергетиков.

Проверить график можно:

в чат-боте ДТЭК «Киевские электросети»;

на официальном сайте ДТЭК «Киевские электросети»;

в приложении «Киев Цифровой»;

на сайте YASNO;

в приложении YASNO Mobile.

Время отключения зависит от очереди, к которой относится адрес потребителя. Поэтому перед планированием дел стоит проверить актуальный график в соответствующем сервисе.

Об этом сообщает ДТЭК.

23 октября в некоторых областях Украины будут действовать вынужденные ограничения на потребление электроэнергии.

По состоянию на утро 22 октября в результате российских обстрелов было зафиксировано отключение электроэнергии у потребителей в шести областях Украины. В некоторых регионах также действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме до двух очередей.

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