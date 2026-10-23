Отключение электричества в Киевской области 23 октября: график для всех очередей
В пятницу, 23 октября 2026 года, в Киевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики обнародовали расписание для всех групп потребителей.
Электроэнергию будут отключать по следующим графикам:
- Очередь 1.1 — с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.
- Очередь 1.2 — с 08:00 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.
- Группа 2.1 — с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.
- Очередь 2.2 — с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00.
- Очередь 3.1 — с 11:00 до 15:00.
- Очередь 3.2 — с 11:00 до 15:00.
- Очередь 4.1 — с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00.
- Очередь 4.2 — с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00.
- Очередь 5.1 — с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30.
- Очередь 5.2 — с 06:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30.
- Очередь 6.1 — с 14:30 до 18:30.
- Очередь 6.2 — с 14:30 до 18:30.
Чтобы узнать точное время отключения электроэнергии по конкретному адресу, потребителям рекомендуется воспользоваться официальными сервисами энергетиков.
Проверить график можно:
- в чат-боте ДТЭК «Киевские электросети»;
- на официальном сайте ДТЭК «Киевские электросети»;
- в приложении «Киев Цифровой»;
- на сайте YASNO;
- в приложении YASNO Mobile.
Время отключения зависит от очереди, к которой относится адрес потребителя. Поэтому перед планированием дел стоит проверить актуальный график в соответствующем сервисе.
Об этом сообщает ДТЭК.
23 октября в некоторых областях Украины будут действовать вынужденные ограничения на потребление электроэнергии.
По состоянию на утро 22 октября в результате российских обстрелов было зафиксировано отключение электроэнергии у потребителей в шести областях Украины. В некоторых регионах также действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме до двух очередей.