Военное положение в Украине продлят до конца января 2027 года

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Действие особого правового режима и мобилизационных мер предлагается продлить еще на 90 суток — до 28 января 2027 года.

Инициативы уже переданы на рассмотрение профильных комитетов и Верховной Рады. После одобрительного голосования народных депутатов это станет уже 21-м решением о продлении военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Напомним, военное положение — это особый правовой режим, вводимый для обеспечения обороны страны, защиты гражданского населения и критически важной инфраструктуры от агрессора.

Всеобщая мобилизация предусматривает переход экономики, органов власти и военных структур на функционирование в условиях чрезвычайного периода.

Кто подлежит призыву: военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, не имеющие оснований для отсрочки или бронирования.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет подлежат мобилизации только в исключительных, определенных законом случаях, либо могут вступить в ряды ВСУ добровольно по контракту.

Женщины, состоящие на воинском учете, привлекаются к службе или работам в сфере обороны исключительно по собственному желанию.

Источник: законопроекты № 16182 и № 16183.

Напомним, война России против Украины может продолжаться как минимум до весны 2027 года, и только тогда может открыться новое окно возможностей для мирных переговоров. Такое мнение высказал политолог и руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.