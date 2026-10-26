Stan wojenny na Ukrainie zostanie przedłużony do końca stycznia 2027 roku

Prezydent Wołodymyr Zełenski przedłożył Radzie Najwyższej projekty ustaw przewidujące przedłużenie stanu wojennego oraz przeprowadzenie powszechnej mobilizacji na Ukrainie o kolejne 90 dni.

Proponuje się przedłużenie obowiązywania specjalnego trybu prawnego oraz środków mobilizacyjnych o kolejne 90 dni – do 28 stycznia 2027 roku.

Inicjatywy zostały już przekazane do rozpatrzenia przez odpowiednie komisje i Radę Najwyższą. Po pozytywnym głosowaniu posłów będzie to już 21. decyzja o przedłużeniu stanu wojennego od początku pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej w lutym 2022 roku.

Przypomnijmy, że stan wojenny to szczególny reżim prawny, który wprowadza się w celu zapewnienia obrony kraju, ochrony ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej przed agresorem.

Powszechna mobilizacja zakłada przestawienie gospodarki, organów władzy i struktur wojskowych na funkcjonowanie w warunkach stanu wyjątkowego.

Kto podlega poborowi: mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat, podlegający obowiązkowi służby wojskowej, zdolni do służby ze względu na stan zdrowia, którzy nie mają podstaw do odroczenia lub zwolnienia z poboru.

Mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat podlegają mobilizacji jedynie w wyjątkowych, określonych przez prawo przypadkach lub mogą dobrowolnie wstąpić do Sił Zbrojnych Ukrainy na podstawie umowy.

Kobiety objęte ewidencją wojskową są angażowane do służby lub prac związanych z obronnością wyłącznie z własnej woli.

Źródło: projekty ustaw nr 16182 i 16183.

Przypomnijmy, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może trwać co najmniej do wiosny 2027 roku, a nowe okno możliwości dla negocjacji pokojowych może otworzyć się dopiero wtedy. Taką opinię wyraził politolog i dyrektor centrum analitycznego „Delova stolica” Wadim Denisenko.