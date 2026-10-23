Финляндия бесплатно передаст Украине 10 локомотивов

Финляндия передаст «Укрзализныце» 10 локомотивов и комплектующие к ним бесплатно. Соглашение было подписано 22 октября в ходе Украинско-финского бизнес-форума.

Документ подписали на пленарном заседании форума. В нем приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Сергей Корецкий, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и представители финского бизнеса.

Россия целенаправленно наносит удары по локомотивному парку Украины. С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено почти 600 локомотивов «Укрзализныци», из них более 300 тепловозов. Ремонт обходится дорого и длится долго, а часть техники восстановить уже невозможно.

Финские локомотивы могут работать без питания от контактной сети. Из-за ударов по энергетике и перебоев со светом это позволяет не останавливать движение поездов.

От такой тяги зависят:

пассажирские перевозки и эвакуация;

доставка гуманитарной помощи;

работа предприятий и экспорт.

Украина формирует международную коалицию, чтобы пополнить парк локомотивов. Работа началась на саммите «Карпатская восьмерка», где ряд партнеров согласился передать Украине подержанные локомотивы. Теперь, по словам министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника, эти договоренности нужно как можно скорее претворить в реальную технику.

Ранее премьер-министр Финляндии Орпо прибыл в Киев.

После этого Финляндия подписала с Украиной соглашения на сумму 300 млн евро.

Кроме того, Украина получит от Финляндии 2 млн евро гуманитарной помощи.

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