Зеленский дал Туску сигнал в связи с решением Львовского облсовета о годе УПА

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять польским властям, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского областного совета по объявлению 2027 года годом УПА. Соответствующий сигнал получил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Я получил сигнал от президента Зеленского о том, что, если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он ни в коем случае не поддержит это. Он был очень недоволен тем, что произошло», — сказал Туск.

Польский премьер отметил, что приложил значительные усилия для урегулирования «кризиса с орденами» и чтобы объяснить, почему такого рода решения наносят ущерб интересам Украины и требуют осмысления с учетом драматической общей истории двух народов.

В то же время Туск признал сложность и неоднозначность истории обеих стран, подчеркнув при этом, что украинцы «не могут искать никаких оправданий» в отношении Волынской трагедии и Шухевича.

«Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки также понимали, что, конечно, всё это очень неоднозначно — и в нашей истории, и в их, — но геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. У Украины просто возникнут очень серьезные трудности с евроинтеграцией, если она не будет уважать также нашу чувствительность (по этому вопросу — ред.). Мы заранее ничего экстраординарного не ожидаем», — подчеркнул он.

Премьер-министр Польши добавил, что он посвятил много часов тому, чтобы объяснить Зеленскому польскую точку зрения по этому вопросу, и у него сложилось впечатление, что украинский президент её понял.

«Зато мне трудно отвечать за решения каких-то депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень неразумно и излишне», — отметил Туск, передает корреспондент «Укринформа».

Ранее Туск раскритиковал решение провозгласить 2027 год годом Шухевича, УПА и Ольжича.

24 августа заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что чествование Степана Бандеры и Романа Шухевича в Национальном пантеоне может осложнить евроинтеграцию Украины. По его словам, это может ухудшить отношения Киева не только с Варшавой, но и с Европой в целом.

Польский депутат Европарламента Марцин Сипневский из партии «Конфедерация» во время выступления в Европарламенте разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также он призвал прекратить финансовую поддержку Украины.

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