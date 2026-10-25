Жене погибшего белорусского добровольца отказали в выплатах по мужу

Бывшей военнослужащей Полка Калиновского Веронике Янович отказали не только в выплате денег за погибшего мужа, белорусского добровольца Алексея Лазарева, но и даже не выплатили ему последнюю зарплату. Все это из-за ее белорусского гражданства.

Алексей Лазарев погиб в январе 2026 года. По словам Вероники, бюрократическое препятствие возникло из-за несовершенства новых законодательных норм и постановлений, принятых в 2024 году, которые формально приравнивают родственников белорусских добровольцев к рисковым категориям из-за наличия паспортов гражданства РФ или Беларуси. Женщина подчеркнула, что восемь месяцев ждала официального обоснования отказа, а в тексте решений её фактически упоминают наряду с коллаборационистами и предателями.

Вероника отметила, что решила говорить об этой проблеме публично ради других семей белорусских и зарубежных добровольцев, которые из-за страха преследований или нехватки ресурсов не могут защитить свои права. Сейчас к решению правовой коллизии привлекаются юристы, правозащитники и представители Верховного Совета.

Источник: «Еврорадио».

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