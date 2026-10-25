Żonie poległego białoruskiego ochotnika odmówiono wypłaty świadczeń po mężu
Byłej żołnierce Pułku Kalinowskiego, Weronice Janowicz, odmówiono nie tylko wypłaty odszkodowania za zmarłego męża, białoruskiego ochotnika Aleksieja Łazariewa, ale nawet nie przekazano jej jego ostatniej pensji. Wszystko to z powodu jej obywatelstwa białoruskiego.
Aleksiej Łazariew zginął w styczniu 2026 roku. Według Veroniki przeszkoda biurokratyczna wynikała z niedoskonałości nowych przepisów i rozporządzeń przyjętych w 2024 roku, które formalnie zaliczają krewnych białoruskich ochotników do grup ryzyka ze względu na posiadanie paszportów Rosji lub Białorusi. Kobieta podkreśliła, że przez osiem miesięcy czekała na oficjalne uzasadnienie odmowy, a w treści decyzji faktycznie wymienia się ją w jednym rzędzie z kolaborantami i zdrajcami.
Veronika zaznaczyła, że postanowiła publicznie poruszyć tę kwestię w imieniu innych rodzin białoruskich i zagranicznych ochotników, którzy z obawy przed prześladowaniami lub z powodu braku środków nie są w stanie bronić swoich praw. Obecnie w rozwiązanie tej kolizji prawnej zaangażowani są prawnicy, obrońcy praw człowieka oraz przedstawiciele Rady Najwyższej.
Źródło: „Euroradio”.
Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Tichanowska podczas wizyty w Kijowie wręczyła odznaczenia białoruskim ochotnikom, którzy biorą udział w działaniach bojowych w szeregach Sił Obronnych Ukrainy. Chodzi o medale dla obywateli Białorusi, którzy walczą po stronie Ukrainy w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Wydarzenie odbyło się w ramach wizyty opozycyjnej polityk w stolicy Ukrainy.
Reżim Łukaszenki skazał Białorusina na pięć lat kolonii karnej za wsparcie pułku Kalinowskiego.