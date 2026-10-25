Byłej żołnierce Pułku Kalinowskiego, Weronice Janowicz, odmówiono nie tylko wypłaty odszkodowania za zmarłego męża, białoruskiego ochotnika Aleksieja Łazariewa, ale nawet nie przekazano jej jego ostatniej pensji. Wszystko to z powodu jej obywatelstwa białoruskiego.

Aleksiej Łazariew zginął w styczniu 2026 roku. Według Veroniki przeszkoda biurokratyczna wynikała z niedoskonałości nowych przepisów i rozporządzeń przyjętych w 2024 roku, które formalnie zaliczają krewnych białoruskich ochotników do grup ryzyka ze względu na posiadanie paszportów Rosji lub Białorusi. Kobieta podkreśliła, że przez osiem miesięcy czekała na oficjalne uzasadnienie odmowy, a w treści decyzji faktycznie wymienia się ją w jednym rzędzie z kolaborantami i zdrajcami.

Veronika zaznaczyła, że postanowiła publicznie poruszyć tę kwestię w imieniu innych rodzin białoruskich i zagranicznych ochotników, którzy z obawy przed prześladowaniami lub z powodu braku środków nie są w stanie bronić swoich praw. Obecnie w rozwiązanie tej kolizji prawnej zaangażowani są prawnicy, obrońcy praw człowieka oraz przedstawiciele Rady Najwyższej.

Źródło: „Euroradio”.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Tichanowska podczas wizyty w Kijowie wręczyła odznaczenia białoruskim ochotnikom, którzy biorą udział w działaniach bojowych w szeregach Sił Obronnych Ukrainy. Chodzi o medale dla obywateli Białorusi, którzy walczą po stronie Ukrainy w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Wydarzenie odbyło się w ramach wizyty opozycyjnej polityk w stolicy Ukrainy.

Reżim Łukaszenki skazał Białorusina na pięć lat kolonii karnej za wsparcie pułku Kalinowskiego.

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