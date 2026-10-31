W Oleszkach w obwodzie chersońskim przeprowadzono akcję humanitarną mającą na celu ratowanie i ewakuację lokalnej ludności. W celu jej przeprowadzenia na kierunku chersońskim wprowadzono zawieszenie broni, a drogi prowadzące do miasta zostały oczyszczone z min. Dostarczono tam również pomoc humanitarną.

Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak powiedział, osoby wymagające ewakuacji opuściły Oleszki i okoliczne gminy. Obywatele Ukrainy przekroczyli już granicę państwową na terenie obwodu czernihowskiego. Wszystkim ewakuowanym zapewniono niezbędną pomoc.

Zełenski podziękował stronie amerykańskiej oraz pierwszej damie USA Melanii Trump za pośrednictwo, a także Siłom Obronnym Ukrainy, rzecznikowi praw obywatelskich Dmytrowi Lubincowi i jego zespołowi za udział w organizacji operacji.

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„Gdy świat zwraca uwagę, ludzie zostają uratowani” – podkreślił prezydent. Zaznaczył również konieczność podjęcia dalszych kroków w kierunku deeskalacji konfliktu i rzeczywistego zbliżenia się do pokoju.

Źródło: Wołodymyr Zełenski w Telegramie

Czwarty i ostatni samolot z obywatelami Ukrainy ewakuowanymi z Oleszok w obwodzie chersońskim wylądował w białoruskim Homlu. Już za kilka godzin ewakuowani wraz z ukraińską delegacją mają przybyć na terytorium Ukrainy.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Oprócz tego rzecznik praw obywatelskich poinformował, że rozejm trwa już ponad 87 godzin. Ukraińska delegacja wraca do domu.

Przypomnijmy, że 17 autobusów z mieszkańcami Oleszok zmierza do Ukrainy, a do Rosji jedzie kilkakrotnie mniej pojazdów.

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