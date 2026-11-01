Kalendarz winiarza na listopad 2026 r.: zbiór późnych odmian i prace sezonowe

Listopad to miesiąc podsumowujący i niezwykle odpowiedzialny w rocznym cyklu pracy winiarza. Jest to czas zakończenia zbiorów późnych i winnych odmian winogron, późnych jabłek, pigwy oraz mieszanek pigwy i jabłek, a także przejścia od aktywnej fazy fermentacji do klarowania, stabilizacji i umieszczenia młodych win w procesie spokojnego dojrzewania. Spadek temperatury i jesienne przymrozki stwarzają szczególne warunki do pracy w piwnicy winiarskiej i na winnicy.

Okres listopadowy wymaga od winiarza maksymalnej uwagi, ponieważ właśnie teraz kształtują się przyszły bukiet, klarowność i równowaga młodego wina. Przestrzeganie reżimu temperaturowego, terminowe oddzielanie osadu oraz odpowiednie przygotowanie winorośli do zimy są gwarancją uzyskania wysokiej jakości trunku z nowego zbioru.

Specyfika produkcji wina w listopadzie

W listopadzie zbiera się późne odmiany techniczne winogron, odporne na przymrozki, a także suszone jagody do produkcji win deserowych i lodowych (Icewine). Głównym zadaniem w tym okresie jest kontrolowanie zakończenia fermentacji cichej, terminowe oddzielanie surowca winiarskiego od osadu drożdżowego oraz zapewnienie szczelności pojemników w celu ochrony przed utlenianiem.

Kalendarz winiarza w listopadzie obejmuje nie tylko winogrona, ponieważ jest to okres przetwarzania późnych jabłek i pigwy do produkcji cydrów oraz aromatycznych win owocowo-jagodowych. Regulacja temperatury w piwnicy, konserwacja pojemników i sprzętu mają istotny wpływ na zachowanie kolekcji win.

Główne rodzaje listopadowych prac winiarza:

1. Zbiór późnych plonów i winogron mrożonych — ręczne zbieranie kiści po pierwszych przymrozkach w celu uzyskania win o bogatym smaku oraz win deserowych.

2. Kontrola fermentacji cichej — pomiar gęstości i zawartości cukru w moszczu, utrzymywanie optymalnej temperatury w piwnicy w celu zakończenia fermentacji.

3. Pierwsze oddzielenie od osadu (dekantacja) — przelewanie młodego wina z osadu drożdżowego w celu zapobiegania pojawieniu się goryczy i nieprzyjemnego zapachu.

4. Klarowanie i stabilizacja — obróbka surowca winiarskiego bentonitem lub innymi sorbentami w celu wytrącenia kamienia winnego i uzyskania przejrzystości.

5. Jesienna pielęgnacja winnicy — przycinanie winorośli, zwalczanie szkodników, nawożenie oraz przykrywanie odmian ciepłolubnych na zimę.

6. Dezynfekcja i konserwacja — mycie i dezynfekcja pras, rozdrabniaczy i kadzi, okadzanie dębowych beczek siarką przed zimowym przechowywaniem.

1–5 listopada: Przygotowania i późne zbiory. Zbiór ostatnich późnych jabłek, pigwy oraz mieszanek pigwy i jabłek do przygotowania jesiennych cydrów. Kontrola temperatury w piwnicy oraz sprawdzanie pojemników przed przelaniem młodych win z wrześniowego zbioru.

6–12 listopada: Zbiór późnych odmian winogron. Zbiór odmian winnych pozostawionych w celu nagromadzenia cukru (Cabernet Sauvignon, Odesski Czarny, Rkatsiteli). Rozdrabnianie, delikatne tłoczenie i rozpoczęcie fermentacji statycznej w niskiej temperaturze.

13–20 listopada: Oddzielanie od osadu i klarowanie. Pierwsze oddzielenie od gruboziarnistego osadu drożdżowego dla win z pierwszej partii. Przelewanie młodego wina do czystych dębowych beczek lub zbiorników ze stali nierdzewnej, dodanie metabisulfitów potasu w celu stabilizacji.

21–25 listopada: Pielęgnacja winnicy. Po pierwszych trwałych przymrozkach przeprowadza się przycinanie winorośli, przycinanie formujące oraz okrywanie ciepłolubnych i młodych krzewów winorośli ziemią lub specjalnym materiałem.

26–30 listopada: Końcowe uzupełnianie i konserwacja. Dopełnianie beczek winami z poprzednich lat oraz młodym winem do samej góry w celu wyeliminowania kontaktu z powietrzem. Dezynfekcja sprzętu, okadzanie pustych beczek knotami siarkowymi oraz przygotowanie piwnicy do trybu zimowego.

Zakończenie aktywnej fazy zbiorów wymaga szczególnej uwagi poświęconej winom leżakującym. W listopadzie winiarz dokładnie sprawdza szwy dębowych beczek, utrzymuje wilgotność na poziomie 75–85% oraz czuwa nad brakiem obcych zapachów w piwnicy.

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