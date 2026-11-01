Календарь винодела на ноябрь 2026 года: сбор поздних сортов и сезонные работы

Ноябрь — итоговый и чрезвычайно ответственный месяц в годовом цикле винодела. Это время завершения сбора поздних и винных сортов винограда, поздних яблок, айвы и айвово-яблочных смесей, а также перехода от активной фазы брожения к осветлению, стабилизации и помещению молодых вин на тихое созревание. Снижение температуры и осенние заморозки создают особые условия для работы в винном погребе и на винограднике.

Ноябрьский период требует от винодела максимальной внимательности, ведь именно сейчас формируются будущий букет, прозрачность и баланс молодого вина. Соблюдение температурного режима, своевременное снятие с осадка и надлежащая подготовка лозы к зиме являются залогом получения качественного напитка нового урожая.

Особенности виноделия в ноябре

В течение ноября осуществляется сбор поздних технических сортов винограда, устойчивых к заморозкам, а также подвяленных ягод для создания десертных и ледяных вин (Icewine). Главная задача этого периода — контролировать завершение тихого брожения, своевременно проводить снятие виноматериала с дрожжевого осадка и обеспечить герметичность емкостей для защиты от окисления.

Календарь винодела в ноябре охватывает не только виноград, ведь это период переработки поздних яблок и айвы для изготовления сидров и ароматических плодово-ягодных вин. Регулирование температуры в погребе, обработка тары и консервация оборудования существенно влияют на сохранность винной коллекции.

Основные виды ноябрьских работ винодела:

1. Сбор позднего урожая и ледяного винограда — ручной сбор гроздей после первых заморозков для создания насыщенных и десертных вин.

2. Контроль тихого брожения — измерение плотности и сахаристости сусла, поддержание оптимальной температуры в погребе для завершения ферментации.

3. Первая декантация — переливание молодого вина с дрожжевого осадка для предотвращения появления горечи и неприятного запаха.

4. Осветление и стабилизация — обработка виноматериала бентонитом или другими сорбентами для выпадения винного камня и придания прозрачности.

5. Осенний уход за виноградником — обрезка лозы, обработка от вредителей, внесение удобрений и укрытие теплолюбивых сортов на зиму.

6. Санитарная обработка и консервация — мытье и дезинфекция прессов, дробилок и чанов, окуривание дубовых бочек серой перед зимним хранением.

1–5 ноября: Подготовка и поздние плоды. Сбор последних поздних яблок, айвы и айвово-яблочных смесей для заготовки осенних сидров. Контроль температуры в погребе и проверка емкостей перед переливом молодых вин сентябрьского сбора.

6 – 12 ноября: Сбор поздних сортов винограда. Сбор винных сортов, оставленных для накопления сахара (Каберне Совиньон, Одесский чёрный, Ркацители). Дробление, мягкое прессование и запуск тихого брожения в холоде.

13–20 ноября: Снятие с осадка и осветление. Проведение первого снятия с грубого дрожжевого осадка для вин первой волны. Перелив молодого вина в чистые дубовые бочки или емкости из нержавеющей стали, добавление метабисульфита калия для стабилизации.

21 – 25 ноября: Уход за виноградником. После первых устойчивых заморозков проводят подрезку лозы, формирующую обрезку и укрытие теплолюбивых и молодых кустов винограда почвой или специальным материалом.

26–30 ноября: Финальная доливка и консервация. Доливка бочек с винами прошлых лет и молодым вином до верха для исключения контакта с воздухом. Дезинфекция оборудования, окуривание пустых бочек серными фитилями и подготовка погреба к зимнему режиму.

Завершение активной фазы сбора урожая требует особого внимания к выдержанным винам. В ноябре винодел тщательно осматривает швы дубовых бочек, поддерживает уровень влажности на уровне 75–85% и контролирует отсутствие посторонних запахов в хранилище.

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