在赫尔松州奥列什基镇，开展了一项旨在营救和疏散当地居民的人道主义行动。为实施该行动，赫尔松方向已实施停火，通往该镇的道路也已完成排雷。此外，人道主义物资也已运抵该地。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了这一情况。

据他介绍，需要撤离的人员已从奥列什基及周边社区撤离。乌克兰公民现已越过切尔尼戈夫州的国家边境。当局承诺将为所有被撤离人员提供必要的援助。

泽连斯基对美方及美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的斡旋表示感谢，同时也感谢乌克兰国防军、人权专员德米特罗·卢宾采及其团队参与此次行动的组织工作。

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“只要世界关注，就能拯救生命，”总统强调道。他还表示，有必要采取进一步措施以缓和局势，切实推动和平进程。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基在Telegram上的发文

第四架也是最后一架载有从赫尔松州奥列什基撤离的乌克兰公民的飞机，已降落在白俄罗斯戈梅利。预计数小时内，这些撤离人员将随乌克兰代表团一同抵达乌克兰境内。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区的奥列什基居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助。

人权专员另指出，停火状态已持续超过87小时。乌克兰代表团正在返程途中。

需要指出的是，载有奥列什基居民的17辆大巴正驶往乌克兰，而驶往俄罗斯的大巴数量则少得多。

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