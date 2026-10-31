Відео: Автобуси з евакуйованими мешканцями Олешок перетнули кордон України — Зеленський

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В Олешках на Херсонщині відбулася гуманітарна операція з порятунку та евакуації місцевих жителів. Для її проведення на Херсонському напрямку встановили режим тиші, а дороги до міста розмінували. Також туди доставили гуманітарні вантажі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, люди, які потребували евакуації, виїхали з Олешок та навколишньої громади. Українські громадяни вже перетнули державний кордон на Чернігівщині. Усім евакуйованим обіцяють надати необхідну допомогу.

Зеленський подякував американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво, а також Силам оборони України, омбудсману Дмитру Лубінцю та його команді за участь в організації операції.

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«Коли є увага світу, є порятунок людей», — наголосив президент. Він також заявив про необхідність подальших кроків із деескалації та реального наближення миру.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

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