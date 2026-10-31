50名司机累计欠缴罚款超过2.1万笔

因违反交通规则而被处以罚款的50名最大欠款人，累计欠缴罚款达21 443笔。平均每人涉及429起违规行为。

仅五名司机就涉及2 034起强制执行程序，占该榜单总数的近三分之一。 其中，一名司机创下了绝对纪录：2026年针对他共启动了825项执行程序，其中98%至今仍处于活跃状态。

排名第二的欠款人面临383起执行程序，其中95%尚未结案。另有两名司机各自累积了280起执行程序。其中一人仍有96%的程序处于活跃状态，另一人则全部100%处于活跃状态。

总体而言，今年榜单中58%的司机，其2026年被立案的所有案件至今仍处于活跃状态。与此同时，有四人已全额缴纳罚款，还有一名欠款人，其225起案件中仅有4起仍处于活跃状态。

上榜司机的平均年龄为41岁。最年轻的22岁，最年长的63岁。

此外，最大欠款人过去各年累计的罚单总数更为惊人。榜首者累计有1 482张罚单，紧随其后的司机分别累计了1 366、1 057、856和808次违规。

截至10月，统一欠款人登记册中共有2,029,240项因未缴纳违反交通规则罚款而引发的强制执行程序。仅今年一年，该登记册就新增了395,780项此类执行程序。

来源：OpenDataBot

此前，在网络上公布了三名公交车司机违规的视频后，公路运输监管部门的检查员追查到了这三名司机，并对其追究了行政责任。

84%的乌克兰人支持吊销那些系统性实施危险交通违规行为者的驾驶执照。

在互联网上公布了三名公交车司机违规的视频后，公路运输监管部门的检查员追查到了这三名司机，并对其追究了行政责任。

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