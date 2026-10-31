乌克兰可能要到2030年之后才能获得500枚“爱国者”导弹

乌克兰可能要到2030年之后才能获得500枚用于“爱国者”防空系统的PAC-3新型拦截导弹。尽管美国已批准这笔军售，但这样的交付时间表无法解决乌克兰防空系统当前面临的导弹短缺问题。

据该记者称，关于供应美国“爱国者”PAC-3导弹的公告附带了一项重要说明：所指的是新型拦截导弹，预计最早要到2030年才能交付。

因此，此次销售批准并不意味着乌克兰将在近期获得导弹。据亚历克斯·劳福格鲁评估，这几乎无法缓解冬季来临前拦截弹面临的严重短缺问题。

在拦截弹联合生产问题上也未取得突破。基辅至今尚未获得在乌克兰制造“爱国者”导弹的许可，也没有启动此类生产的具体时间表。

当被问及是否可能向乌克兰颁发相关许可证时，五角大楼回应称，已决定对此问题进行进一步审议。

因此，在乌克兰国内建立“爱国者”导弹生产线的前景仍不明朗。

亚历克斯·劳福格鲁认为，宣布长期采购计划可能会转移人们对一个更为紧迫问题的关注——即向乌克兰提供现有的拦截导弹。

尽管有望在2030年后获得500枚新导弹，但乌克兰的防空系统需要更早地补充库存。正因如此，长期合同无法解决防空系统在近期获得拦截导弹的问题。

“自由电台”记者亚历克斯·劳福格鲁在社交媒体X上透露了这一消息。

需要指出的是，美国国务院已批准向乌克兰出售500枚“爱国者”拦截导弹，总价值21亿美元。此次采购将通过美国主导、由加拿大、德国和挪威出资的计划进行。

美国继续通过由欧洲盟国资助的PURL计划，毫不拖延地向乌克兰供应“爱国者”防空系统导弹及相关武器装备。

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