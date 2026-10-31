Украина может получить 500 ракет Patriot только после 2030 года

Украина может получить 500 новых ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot только после 2030 года. Несмотря на одобрение продажи в США, такие сроки не помогут преодолеть дефицит ракет, необходимых украинской ПВО уже сейчас.

По данным журналиста, объявление о поставках американских ракет Patriot PAC-3 сопровождается важным уточнением: речь идет о новых перехватчиках, поставки которых ожидаются не ранее 2030 года.

Таким образом, одобрение продажи не означает, что Украина получит ракеты в ближайшее время. По оценке Алекса Рауфоглу, это практически не повлияет на острый дефицит перехватчиков в преддверии зимы.

Не произошло прорыва и в вопросе совместного производства перехватчиков. Киев до сих пор не получил разрешения на изготовление ракет Patriot в Украине и не имеет конкретного графика запуска такого производства.

На вопрос о возможности предоставления Украине соответствующей лицензии Пентагон ответил, что решил дополнительно рассмотреть этот вопрос.

Таким образом, перспективы налаживания отечественного производства ракет Patriot остаются неопределенными.

По мнению Алекса Рауфоглу, объявление о долгосрочных закупках может отвлечь внимание от гораздо более насущной проблемы — поставки Украине перехватчиков, которые уже имеются в наличии.

Несмотря на перспективу получения 500 новых ракет после 2030 года, украинская противовоздушная оборона нуждается в пополнении запасов значительно раньше. Именно поэтому долгосрочные контракты не решают вопрос обеспечения ПВО перехватчиками в ближайшей перспективе.

Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу в соцсети X.

Напомним, в США Государственный департамент одобрил продажу Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot на сумму 2,1 млрд долларов. Закупка будет осуществлена в рамках американской программы за счет взносов Канады, Германии и Норвегии.

США продолжают без задержек поставлять Украине ракеты для систем ПВО Patriot и вооружение в рамках инициативы PURL, финансируемой европейскими союзниками.

Читай нас в